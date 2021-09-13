Радаев назначил ответственных за пуск отопления в соцобъекты

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Персональную ответственность за подготовку к отопсезону в Саратовской области возложили на зампредов Александра Соловьева и Андрея Архипова, министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, министра по делам территорий Сергея Зюзина. Об этом стало известно по итогам совещания у губернатора Валерия Радаева сегодня, 13 сентября.

- По прогнозу погоды после 15 сентября по области ожидается резкое снижение температуры. Нужно быть готовым обеспечить комфортный температурный режим в домах и соцобъектах – особенно в больницах, детсадах, школах. Придется входить в отопсезон раньше, и готовность должна быть уже сейчас, – заявил Радаев.

Сейчас общая готовность к пуску тепла в регионе составляет 93%, но есть отстающие районы (Балтай, Воскресенское, Пугачев, ряд других).

Кроме этого, по Саратову остаются около 80 течей из водопроводных сетей, а в значительной части жилых домов отсутствует горячая вода.

Губернатор также потребовал ускорить работы на сетях «Т Плюс». Несколько участков улиц по-прежнему раскопаны коммунальщиками в центральной части города. Сроки окончания работ на них официально длятся до 30 сентября.