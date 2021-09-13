Арктический холод движется на Саратов

В Саратове похолодает в ближайшие дни

Сегодня, 13 сентября, гидрометцентр Саратовской области рассказал о том, какая погода ждет жителей региона на этой неделе. По мнению специалистов, бабьего лета саратовцам можно не ждать.

В понедельник и вторник погода в регионе останется относительно теплой. В Саратове от +25 до +27 градусов в разгар дня, а вот со среды начнутся резкие изменения: от +15 до +20 градусов днем, до +24 в юго-восточных районах. В западные районы области придет арктический холод, который затем накроет всю область. Похолодание будет затяжным.

К четвергу температура в Саратове упадет: от +14 до +16 градусов днем и от +4 до +6 градусов ночью. В регионе +17 градусов днем и от +2 до +7 градусов ночью, в отдельных районах до -2 градусов.

К пятнице температура в регионе установится на уровне +11 - +16 градусов днем, что на 2 – 5 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

Синоптики также отмечают, что 14 – 15 числа возможны грозы и порывы ветра до 15 – 18м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.