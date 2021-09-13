Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 сентября 2021 12:02

В Саратовской облдуме готовы рассмотреть запрос о снятии депутатского иммунитета с Сергея Курихина

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Романов

Александр Романов

В Саратовской областной думе готовы рассмотреть запрос правоохранительных органов о снятии депутатского иммунитета с Сергея Курихина.

Об этом заявил председатель парламента Александр Романов.

Он прокомментировал ситуацию вокруг следственных мероприятий проводимых в офисах компаний имеющих отношение к депутату Сергею Курихину.

- Как только правоохранительные органы обратятся в Саратовскую областную Думу по поводу снятия депутатского иммунитета, этот вопрос будет рассмотрен, чтобы не было препятствий для проведения процессуальных действий, - заявил Александр Романов.

Напомним, в кабинете депутата Курихина и его помощников полиция провела обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве при отчуждении городских земель.