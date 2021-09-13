В Саратовской облдуме готовы рассмотреть запрос о снятии депутатского иммунитета с Сергея Курихина

Александр Романов
В Саратовской областной думе готовы рассмотреть запрос правоохранительных органов о снятии депутатского иммунитета с Сергея Курихина.
Об этом заявил председатель парламента Александр Романов.
Он прокомментировал ситуацию вокруг следственных мероприятий проводимых в офисах компаний имеющих отношение к депутату Сергею Курихину.
- Как только правоохранительные органы обратятся в Саратовскую областную Думу по поводу снятия депутатского иммунитета, этот вопрос будет рассмотрен, чтобы не было препятствий для проведения процессуальных действий, - заявил Александр Романов.
Напомним, в кабинете депутата Курихина и его помощников полиция провела обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве при отчуждении городских земель.