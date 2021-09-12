Саратовцы выгнали Павла Грудинина с криками «Позор!»

Павел Грудинин встретился с саратовцами

Сегодня, 12 сентября, в гайд-парке в Заводском районе Саратова прошёл митинг КПРФ. Напомним, коммунисты вытоптали газон.

Бывшего кандидата в Президенты Павла Грудинина горожане встретили криками «Позор!», а проводили возгласами «Уходи!». Также в мероприятии участвовали Николай Бондаренко, Ольга Алимова и Александр Анидалов.

Во время мероприятия избили женщину и многодетного отца. Мужчину с ребенком на плечах вытолкали из толпы.

Возмущенные митингом жительницы Саратова кричали Бондаренко:

- Этот сквер нам сделал Володин! А ты что сделал?

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