Саратовцы выгнали Павла Грудинина с криками «Позор!»

Павел Грудинин встретился с саратовцами
Сегодня, 12 сентября, в гайд-парке в Заводском районе Саратова прошёл митинг КПРФ. Напомним, коммунисты вытоптали газон.
Бывшего кандидата в Президенты Павла Грудинина горожане встретили криками «Позор!», а проводили возгласами «Уходи!». Также в мероприятии участвовали Николай Бондаренко, Ольга Алимова и Александр Анидалов.
Во время мероприятия избили женщину и многодетного отца. Мужчину с ребенком на плечах вытолкали из толпы.
Возмущенные митингом жительницы Саратова кричали Бондаренко:
- Этот сквер нам сделал Володин! А ты что сделал?
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