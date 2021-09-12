Саратовские коммунисты вытоптали газон в парке в Заводском районе

Сегодня, 12 сентября, в гайд-парке в Заводском районе Саратова прошла встреча с экс-кандидатом в Президенты Павлом Грудининым.

На митинге собрались около сотни человек. Также присутствуют саратовские коммунисты: Ольга Алимова, Николай Бондаренко и Александр Анидалов.

На записи видно, что коммунисты во время мероприятия вытоптали газон.

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