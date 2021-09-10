Саратовцы предупреждают друг друга о необходимости объехать ДТП с трамваем

Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова произошло ДТП с трамваем. Фото с места выложили в одно из городских сообществ в соцсети.

- Саратовцы, объезжайте Губернский рынок! Большая пробка из-за аварии, - предупреждает автор поста.

На снимке видно, что в трамвай №3 врезалось легковое авто. Стоят два маршрута – №№3 и 11.

Напомним, этим вечером в Саратове девятибалльные пробки.

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