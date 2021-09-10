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Общество10 сентября 2021 16:56

Вечер пятницы Саратов проводит в девятибалльных пробках

Транспортный коллапс вызван перекрытиями и ДТП
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Яндекс-карты

Сегодня, 10 сентября, вечером в Саратове девятибалльные пробки. Такую оценку дает сервис «Яндекс-карты».

Город стоит из-за множества коммунальных перекрытий, дорожных работ и ДТП.

Хуже всего ситуация обстоит на Астраханской и Чернышевского. Там дороги обозначены бордовым цветом.

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