Вечер пятницы Саратов проводит в девятибалльных пробках

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Сегодня, 10 сентября, вечером в Саратове девятибалльные пробки. Такую оценку дает сервис «Яндекс-карты».
Город стоит из-за множества коммунальных перекрытий, дорожных работ и ДТП.
Хуже всего ситуация обстоит на Астраханской и Чернышевского. Там дороги обозначены бордовым цветом.
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