Вечер пятницы Саратов проводит в девятибалльных пробках

Яндекс-карты

Сегодня, 10 сентября, вечером в Саратове девятибалльные пробки. Такую оценку дает сервис «Яндекс-карты».

Город стоит из-за множества коммунальных перекрытий, дорожных работ и ДТП.

Хуже всего ситуация обстоит на Астраханской и Чернышевского. Там дороги обозначены бордовым цветом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.