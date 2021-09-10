Под вечер в Саратове встали трамваи маршрутов 3 и 11

Сегодня вечером, 10 сентября, в Саратове встали трамваи маршрутов № 3 и 11. Об этом сообщает городской паблик, посвященный электротранспорту.

В 17:05 трамваи маршрутов № 3 и 11 встали на пересечении улиц Астраханской и Посадского. Теперь они не едут в сторону Мирного переулка. Причиной остановки стало ДТП.

По маршруту № 3 от 6-й Дачной трамваи следуют только до ЦКР, от Мирного переулка движения нет.

По маршруту № 11 трамваи движутся только между 6-м кварталом и улицей Осипова.

Напомним, ранее мы сообщали об огромных пробках в городе.

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