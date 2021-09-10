Радаев анонсировал создание областных программ по инициативе Володина

Валерий Радаев анонсировал создание новых областных программ

Валерий Радаев назвал "крайне актуальной" инициативу Вячеслава Володина о разработке на областном уровне программ, по подобию федеральных, для решения социально значимых вопросов в в районах области.

- Сейчас в период подготовки бюджета готовятся региональные программы. Запланированные средства обеспечат их реализацию. Это касается водоснабжения населенных пунктов, ремонта сельских дорог - исходить будем из расчета по 3 тысячи на 1 жителя. Будут проекты по ремонту школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Все они содействуют развитию муниципалитетов и повышению благополучия жителей, - заявил Радаев 10 сентября, открывая заседание рабочей группы по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Напомним, с инициативой по созданию таких программ на региональном уровне выступил накануне спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Воскресенского района.