ГЖИ готовит иск о подделке протокола голосования УК «Соколовогорская ЖЭК» по дому на улице Весенняя

Жители дома 12А на Весенней пожаловались депутату на проблемы с УК

Госжилинспекция Саратовской области завершила проверку протокола собрания собственников по вопросу выбора способа управления многоквартирного дома № 12А на улице Весенняя.

Ранее жители дома написали коллективное обращение о том, что не участвовали в общем собрании, не согласны с принятыми решениями и что их подписи в бюллетенях голосования были сфальсифицированы представителями ООО «Управляющая Компания Соколовогорская ЖЭК».

- В ходе проверки, совместно с сотрудниками Волжской районной прокуратуры был проведен опрос собственников помещений, которые по протоколу общего собрания приняли в нем участие, но в своем обращении в инспекцию опровергли данный факт. Девятнадцать из сорока четырех давших показания жителей, подтвердили свое неучастие в собрании. Таким образом, в результате подсчета голосов собственников участвующих в собрании, кворум составил 44,6% от общего количества проголосовавших. Соответственно, собрание о выборе ООО «Управляющая Компания Соколовогорская ЖЭК» в целях заключения договора управления многоквартирным домом №12а по ул. Весенняя г. Саратова, оформленное протоколом №1/2021 от 25 июня 2021г. Неправомочно, - заявили в ГЖИ.

По итогам проверки жилинспекция области готовит иск в суд о признании протокола недействительным. Многоквартирный дом на Весенней,12А будет исключен из реестра лицензий от ООО «Управляющая Компания Соколовогорская ЖЭК».

- По факту подделки подписей собственников в бюллетенях голосования правоохранительными органами будет возбуждено уголовное дело, - сообщили в Госжилинспекции.

Напомним, на встрече с депутатом Николаем Панковым жители дома сообщили, что на все их прежние обращения в ГЖИ и минстрой реакции не было.