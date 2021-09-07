Разборки на Весенней: От жителей УК хотят только денег

Юрист Дарья всячески пряталась от камер на встрече с жильцами

Прокуратура и ГЖИ в Саратове разбираются с конфликтом вокруг дома №12А по улице Весенняя. Здесь сошлись противоположные желания некоторых местных жителей сменить управляющую компанию, а УК «Соколовогорская ЖЭК» – сохранить за собой управление домом.

В подобных спорах, которые в Саратове нередки, симпатии журналистов, читателей и нормальных политиков априори на стороне жителей.

ООО «Соколовогорская ЖЭК» – совсем не маленькая компания, объединяющая под своим управлением на сегодняшний день 72 дома в Волжском районе Саратова.

Из открытых источников известно, что учредителями этой УК сегодня являются Светлана Андрющенко и Андрей Мышев. Первая – супруга бывшего руководителя регионального управления федеральной службы природопользования Андрея Андрющенко.

Второй – Андрей Мышев – саратовец, за которым более никаких коммерческих предприятий не числится.

В местных телеграм-каналах, специализирующихся на сливе разного рода «компроматов», поспешили сообщить, что он - действующий замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области. "При этом рубит бабки на управляющей компании".

Как громко такое заявление звучит, но это фейк. Заместитель министра ЖКХ в Саратовской области - Александр Мышев, не Андрей. Хотя не исключаем, что Мышевы даже братья.

Тем не менее, есть причины проверить аффилированность УК «Соколовогорская ЖЭК» к властям и законность удержания дома в своей орбите, если имеются жалобы жильцов. Именно об этом заявил приехавший на встречу с жителями дома Весенняя, 12 А депутат Госдумы Николай Панков.

Николай Панков на встрече с жителями дома на Весенней

- Люди утверждают, что имеет место подделка подписей в протоколах собрания. Здесь должны разобраться правоохранительные органы, - заявил по итогам встречи Панков.

Есть уверенность, что в этот раз правоохранители и контролирующее органы вникнут в ситуацию, даже если ранее находили повод смотреть на нее сквозь пальцы.

Не ясно, почему все эти годы, пока жильцы пытаются разойтись с разонравившейся им УК, к ним не пришли на помощь саратовские депутаты, работавшие в том числе в профильном комитете в областной думе. Видимо, были дела поважнее.

Единственным, кто откликнулся на обращение людей стал Николай Панков. Редакции газета «Комсомольская правда в Саратове» показалось странным, что именно активисты, обращавшиеся к властям разного уровня с просьбами о помощи, попытались выставить приезд депутата в виде фарса. Буквально на следующий день встречу пересказали местные телеграм-каналы, перевернув факты. Редакция располагает сведениями, что телеграм-каналы получили «эксклюзивную инфу» от Дарьи Ивановны Малохаткиной, которая представилась в качестве юриста и представителя инициативной группы жителей. Только на встрече госпожа Малохаткина назвалась Гениной, но об этом чуть позже. Однако для жителей дома на Весенней важно знать еще некоторые факты и о самой Гениной-Малохаткиной, чтобы взвесить все «за» и «против».

Страница юриста Дарьи в соцсетях. Фото немного устаревшее

Госпожа Генина старательно избегала попадания в объектив камер, а когда это было невозможно, вспоминала рекомендации Роспортебнадзора о ношении маски.

Юриста с таким именем в Саратове обнаружить не удастся, а вот по фотографии и контактным данным легко находится Дарья Ивановна Малохаткина, учредитель ООО «Сарюрком». Это имя более известно, в том числе жителям Волжского района.

В 2009 году вместе со своей подельницей, работая в региональном Пенсионном фонде госпожа Малохаткина провернула мошенничество с пенсионными деньгами, в 2011 году была за это осуждена и приговорена к крупному штрафу. В 2013 году она появилась в качестве заместителя гендиректора ООО «Саратовская ЖЭК» и также попала в крупный скандал. Тогда на эту УК написали заявление в прокуратуру жители нескольких домов Волжского района, ее уличили в начислении завышенных платежей, а прежнее руководство компании обвиняло Малохаткину и ее начальницу в хищениях.

Несколько лет назад Генина - Малохаткина уже попадала в скандалы и объективы коллег

О юристе Малохаткиной помнят участники ТСЖ «Пентагон-2» и ТСЖ «Кировский». Как сообщало об этом ИА «Взгляд-инфо», ее обвиняли в мошеннических действиях, крупной недостаче и причастности к рейдерскому захвату.

У компании Дарьи Ивановны Малохаткиной, ООО «Сарюрком», судя по открытым источникам, сегодня остановлены операции по счетам, есть задолженность по налогам и 100% проигранных исков в активе.

Жителям дома и депутату Госдумы следует быть осторожными, имея таких советчиков - юристов-консультантов.

У компании юриста Малохаткиной все грустно

Все эти факты сами по себе не могут опровергнуть чистоту сегодняшних помыслов юриста Малохаткиной – Гениной. Вполне вероятно, работая много лет в сфере управления ЖКХ она знает, как правильно должны работать деньги собственников квартир дома на Весенней,12А. Возможно, что и сегодня этот юрист трудится в интересах какой-либо УК. Неоднократно уже складывались ситуации, когда жители уходили от одной управляющей компании, не могли самостоятельно вести хозяйство в качестве ТСН и приходили в другую УК. Судя по тому, как «маскируется» госпожа Малохаткина, ни ей, ни тем, кто стоит за ней, пристальное внимание властей совсем не нужно.

Можно не сомневаться, что жильцы вместе с депутатом Госдумы, который вызвался помогать людям, а также правоохранительные органы изучат ситуацию со всех сторон.

Главное, чтобы уйдя от одной неустраивающей их управляющей компании люди не попали в лапы других дельцов.