В Саратове коммунальный родник пробился через новый асфальт

Авария в Заводском районе
Сегодня, 8 сентября, житель Заводского района Саратова пожаловался на коммунальный родник, «чудесным образом», пробившийся через свежий асфальт. Сообщение опубликовано в группе Заводской Online Саратов ВКонтакте.
Инцидент, по словам горожанина, произошел в районе дома № 4 по Южно-Зеленой улице. Рядом находится школа № 84.
«Родник» пробил себе путь через новый асфальт. Видно, как вода бьет из-под бордюров. Напомним, недавно «гейзеры» появилась на Рахова. Из-за них прервалась нормальная работа общественного транспорта.
Коммунальный родник у школы
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