В центре Саратова из-за коммунальной аварии прекратили движение два троллейбусных маршрута

Сегодня, 8 августа, в сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщили об остановке движения двух троллейбусных маршрутов.

Речь идет о троллейбусах №№3 и 16. Они прекратят движение с 10 утра сегодняшнего дня.

Остановка курсирования связана с ремонтными работами «КВС». Напомним, «КП-Саратов» ещё вчера писали о возможности такого исхода в связи с коммунальными «гейзерами» на Рахова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.