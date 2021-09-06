ООО «КВС» ответит в суде за невыполнение обязательств по модернизации водопроводов Саратова

Руководство КВС не выполняет обязательства по концессионному соглашению

От ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» устали ждать исполнения обещанного - администрация города подала иск в Арбитраж, чтобы заставить компанию провести необходимые и прописанные ранее в концессионном соглашении работы.

При этом ранее от администрации города в компанию были направлены претензии, чтобы найти решения их в досудебном порядке. Но руководство ООО «КВС» предпочло не реагировать.

- Ранее выяснилось, что компанией не выполнены все предусмотренные соглашением обязательства по модернизации коммунальной инфраструктуры. Только в 2019 году в полном объеме не реализовано строительство шести объектов, реконструкция 10 водопроводных комплексов, насосных станций, коллекторов, станции аэрации и др. - уточнили в мэрии.

Администрация города намерена отстаивать права жителей после того. как председатель правительства Роман Бусаргин озвучил претензии к ООО «КВС» о невыполнении работ более чем на 3 млрд рублей. Более того, свои проблемы компания планирует переложить на жителей города, требуя значительно увеличить тарифы на воду.