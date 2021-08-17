Бусаргин: Мы намерены заставить ООО «КВС» выполнить обязательства

Роман Бусаргин уверен, что в неисполении обязательств по ремонту саратовских водопроводов виновно ООО "КВС" Фото: Александр Уриевский

Ситуацию с неисполнением программы ремонта и модернизации водопроводного хозяйства областного центра «КП-Саратов» попросила прокомментировать подробнее председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина. Именно он первым озвучил эту информацию по результатам работы межведомственной комиссии, которая изучала итоги работы «Концессии водоснабжения Саратова».

Роман Викторович, как долго работала комиссия, прежде чем пришла к таким выводам?

- За «КВС» мы наблюдаем с самого начала деятельности компании в Саратове. Анализируя прошедшие годы и сегодняшний год, мы постоянно наталкивались на то, что часть мероприятий, связанных с инвестиционной программой, постоянно передвигались. Нам было обещано, что последним годом передвижения программы будет 2021-й. Но при анализе мероприятий, запланированных на него, мы обнаружили, что до конца года программа не исполняется.

Выяснили, что вложения в водопроводную сеть Саратова не составляют обещанных и прописанных в концессионном соглашении шести миллиардов рублей.

Что на это ответили вам в «КВС»? Где деньги?

- В связи с этим мы стали задавать вопросы руководству ООО «КВС». Нам объясняли неисполнение определенным технологическим циклом, тем, что требуется определенное время для проведения всех мероприятий. Я напомню, что работы грандиозные, это шесть миллиардов рублей, которые должны были быть вложены в первые три-четыре года в водоснабжение Саратова.

Мы стали задавать вопросы, почему программа не исполняется и когда она окончательно будет исполнена. Ответ был, что исполнение программы инвестиций снова не планируется. То есть выполнять взятые на себя обязательства в рамках договора концессии ООО «КВС» в этом году тоже не планирует.

По нашим оценкам, таким образом, они не исполняют также обязательства по параметрам, которые планировалось достичь: по полезному отпуску, энергосбережению. Это то, что формирует всю экономическую модель их работы.

С учетом того, что организация достаточно сильная, имеет достаточные ресурсы, мы намерены понудить ее выполнить соответствующие обязательства.

Получается, что это не форс-мажор, это планомерное невыполнение обязательств?

- Да, мероприятия на протяжении трех лет постоянно сдвигались, и в компании не подтверждают сегодня соответствующих вложений денег.

Город перерыт коммунальщиками, но эффекта, который должен был нарастать год от года, не видно Фото: Екатерина Семенова

Сегодня со стороны ООО «КВС» есть какие-то предложения или обещания, как они собираются исполнять договор?

- Сегодня идет ряд судебных процессов. В том числе ООО «КВС» подало иск об увеличении тарифа на водоснабжение для Саратова, чтобы заложить туда свои определенные убытки. На наш взгляд, они туда не могут быть заложены. Претензии направлены в адрес «КВС» в рамках работы межведомственной комиссии со стороны мэрии Саратова. Так что мы сейчас вступили в определенные тяжбы. Повторю, наша задача и задача города - понудить к исполнению договора концессии ООО «КВС».

То есть сейчас согласия не достигнуто? «КВС» выдвигает свои требования?

- Совершенно верно. Они настаивают в первую очередь на увеличение тарифа для населения, объясняя это тем, что несут определенные затраты, которые не были ими экономически просчитаны, когда они входили в концессионное соглашение. Мы это считаем недопустимым. Правительство и мэрия Саратова сегодня настаивают на исполнении соглашения, потому что в рамках существующей финансовой модели вложение всех шести миллиардов в водопроводное хозяйство Саратова приведет к исполнению соглашения. Совсем не обязательно при этом поднимать тарифы для населения.

Вопрос снова в деньгах?

- Совершенно верно.

Прозвучало со стороны руководства ООО «КВС», что на работы в Саратове они взяли три миллиарда рублей в долг в одном из пенсионных фондов, и теперь им там больше кредит не дают, поскольку они не смогут вернуть и первую сумму. У вас есть понимание, где они могут взять такие деньги, или это проблема «КВС»?

- В рамках концессионного соглашения как раз было прописано, что эти шесть миллиардов – заемные. Поэтому «КВС» может привлечь их из разных источников. Говорить о пенсионном фонде, коммерческих кредитах, привлечении инвесторов в рамках существующей экономической модели – их право. А мы считаем, что это их обязанность. Поэтому, откуда они будут привлекать деньги – это их задача и ее решение.

- Кроме судов, есть возможность прокурорского реагирования. Каковы перспективы там? Есть ли еще способы, кроме судов, воздействовать на концессионера, который отказался от своих обязательств?

- «КВС» – гарантирующий поставщик по воде и услугам водоотведения. Независимо от проходящих судов, задачи по модернизации водопроводной сети, по поставке воды в жилые дома с них никто не снимал. Они будут исполнять их, потому что в рамках закона это их прямая обязанность. Прокуратура области и города поддержала позицию правительства и мэрии Саратова. Они также обратились в суд с иском об исполнении инвестпрограммы со стороны «КВС».

Судебные иски, тем более такие масштабные, могут тянуться не один год. Что будет с водопроводами Саратова в это время?

- «КВС» как гарантирующий поставщик, будет продолжать свою работу. Это будет очень жесткое нарушение закона с их стороны, если поставка воды куда-то будет прекращена или не будут проводиться необходимые для этого мероприятия.

Кто будет нести персональную ответственность, если дело дойдет, как говорят, «до ручки?»

- Практика в отношении понуждения концессионеров и расторжения соглашений в России существует в том числе по водоснабжению. Ответственность сейчас лежит полностью на ООО «КВС», поэтому мы и обратились в суд.

Концессионер год от года откладывал выполнение части своих обязательств и накопилось отставание в 3 млрд рублей

Возможно ли сегодня расторжение договора концессии на водопроводы Саратова?

- Да, возможно. Нужно, чтобы одна из сторон вышла с такой инициативой. Только такой шаг должен быть обоснован. Права и обязанности концессионеров прописаны, и, в соответствии с этим, в случае досрочного расторжения складываются определенные возмещения. В соответствии с тем, кто оказался виноват в невыполнении условий соглашения.

Сегодня в правительстве вариант расторжения концессии с ООО «КВС» не рассматривается. Мы считаем, что они могут вложить необходимые деньги, имеют для этого все возможности и финансовые и физические ресурсы.

В случае неблагоприятного решения судов, если «КВС» откажется исполнять обязательства, их же нельзя заменить, как дорожников на ремонте тротуаров – найти других за пару месяцев. Есть ли у правительства «план Б» на этот случай?

- Да, это переходный период. У нас есть понимание, как в случае ухода ООО «КВС» с рынка будет осуществляться водоснабжение областного центра. Если по чьей-либо инициативе или по решению суда существующий договор концессии будет расторгнут, то будет объявлен конкурс на привлечение нового концессионера, которому будет передано водопроводное хозяйство города. Или будет рассмотрен вопрос обслуживания этого хозяйства муниципальным унитарным предприятием, которое сегодня существует. МУП «Водоканал» не прекратил свою деятельность, у него сейчас есть определенные экономические вопросы. На момент переходного периода уже есть понимание, как МУП зайдет и будет продолжать работать, обеспечивая водоснабжение города. Такой вариант не исключен, и мы готовы к этому.

Если вдруг завтра ООО «КВС» начнет нагонять неисполненную программу и выполнять все работы, которые не сделали за предшествующие годы – не превратиться Саратов в территорию коммунальных раскопок?

- Существуют правила благоустройства, которыми регламентированы сроки проведения подобных работ. На мой взгляд, если концессионер примет такое решение самостоятельно, или такое решение примет суд - такие работы возможны. Но это возможно без сильных социальных потрясений. Существующие сегодня подрядные организации в Саратове могут все это сделать и при этом безболезненно для горожан.