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Общество5 сентября 2021 18:19

В Саратове прекратили ходить троллейбусы маршрута №2

Дата возобновление движения пока неизвестна
Источник:kp.ru
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В Саратове прекратил работу троллейбусный маршрут №2. Причина – раскопанный участок дороги для ремонта тепловых коммуникаций.

Компания «Т Плюс» ведет ремонт на участке улицы Григорьева между Октябрьской и Комсомольской. Об этом сообщили в группе ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова»

Пока нет информации о времени возобновления движения троллейбуса.

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