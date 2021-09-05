В Саратове прекратили ходить троллейбусы маршрута №2

В Саратове прекратил работу троллейбусный маршрут №2. Причина – раскопанный участок дороги для ремонта тепловых коммуникаций.
Компания «Т Плюс» ведет ремонт на участке улицы Григорьева между Октябрьской и Комсомольской. Об этом сообщили в группе ВК «Трамваи и троллейбусы Саратова»
Пока нет информации о времени возобновления движения троллейбуса.
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