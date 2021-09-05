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Происшествия5 сентября 2021 10:24

Новенькие троллейбусы "Адмирал" столкнулись на новом участке маршрута

Всего два дня они успели отработать на удлиненном маршруте
Источник:kp.ru
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ДТП с участием двух "Адмиралов"

ДТП с участием двух "Адмиралов"

Прошло всего два дня с момент начала движения троллейбусов №10 через Солнечный-2, а уже произошло первое ДТП с участием новых троллейбусов «Адмирал». Они работают на удлиненном маршруте, так как имеют запас автономного хода.

Фотографию небольшого ДТП с участием электротранспорта выложили накануне, 4 сентября, в соцсети горожане.

- Два «Адмирала» столкнулись на 6-м квартале, — так подписали снимок очевидцы происшествия.

Новые троллейбусы получили заметные повреждения.

Напомним, по городу кроме новых троллейбусов продолжают курсировать и обслуживать пассажиров машины с опасными дефектами.