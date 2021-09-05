Мэр Саратова решил вернуть городу стадион и кинотеатр после указания от Володина

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Глава администрации Саратова озаботился возвратом из частных рук в распоряжение города стадиона «Алмаз» и кинотеатра «Саратов». Произошло это после того, как на встрече с жителями Саратова председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратил внимание на плачевное состояние этих объектов. Володин предложил мэрии поднять вопрос об их возврате городу, а также установить, каким образом они оказались приватизированы и выведены в частную собственность.

Мэр города Михаил Исаев не мог не согласиться, что «тему горожане подняли абсолютно верно».

- Стадион «Алмаз» в Ленинском районе был местом тренировок и занятий спортом. Сейчас он находится в запущенном состоянии. Изначально это был стадион завода «Саратовстройстекло», а уже в 2015 году он выкуплен частным лицом ООО «Южный» и вошел в состав ФОК «Южный». Несмотря на то, что когда-то на стадионе проводились районные спартакиады, функционировал каток, тренировались футбольные команды, действующий собственник не предпринимает мер для того, чтобы спортобъект жил прежней жизнью. В этой связи мы вынуждены поднимать вопрос о возврате этого стадиона жителям, - согласился с посылом Володина Исаев.

Он также заявил, что будет непростительно потерять для города такой объект, как кинотеатр «Саратов.

- Ещё в 2019 году 5000 жителей приняли участие в голосовании за сохранение кинотеатра. За 2 года собственник ООО «Синема-сити» этого не сделал, зато неоднократно выставлял здание на продажу. Потерять этот объект будет непростительно, - заметил Исаев в своем Интаграм.

Глава администрации Саратова ничего не пояснил по поводу перехода этих городских объектов в частные руки.

- Надо разбираться, почему объекты социальной сферы оказались в частных руках. В этой ситуации не дорабатывают контрольно-надзорные органы, - указал ранее Володин.