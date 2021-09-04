Вячеслав Володин высказался о судьбе кинотеатра «Саратов» и стадиона «Алмаз»

Вячеслав Володин: Надо разбираться, почему объекты социальной сферы оказались в частных руках

Вячеслав Володин высказался о своем видении будущего кинотеатра «Саратов» и стадиона «Алмаз».

Во время рабочей поездки в поселок Жасминный спикер Госдумы обсудил с жителями судьбу бывших кинотеатров, которые оказались в частных руках и в данный момент не работают по назначению.

– «Экран», «Саратов», «Победа»… все стоят. Там устроили распродажу носков и ботинок, - поделился мнением парламентарий и пообещал в следующие приезды посетить пустующий кинотеатр.

Вячеслав Володин также поднял проблему заброшенного стадиона «Алмаз» в районе Техстекло.

- Надо разбираться, почему объекты социальной сферы оказались в частных руках. В этой ситуации есть вопросы к контрольно-надзорным органам. Собственник должен содержать объект в надлежащем виде, – сказал Володин.

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