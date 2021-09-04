Прокуратура проведет проверку обстоятельств передачи земли у пруда Семхоз в Саратове

Пруд Семхоз

Прокуратура проверит правомерность передачи в собственность земельных участков на берегу пруда Семхоз. Обратился к прокурору области Сергею Владимировичу Филипенко председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

- Ситуация с использованием земельных участков около будущего парка на пруду Семхоз находится под особым контролем. Эту тему обсуждали во время визита Председателя Государственной думы в Солнечный-2, а также на заседании комиссии по экологическому оздоровлению при Правительстве региона, - пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

По словам председателя правительства, два больших земельных участка рядом с особо охраняемой природной территории находятся в пользовании юридического лица. Одна из территорий уже оформлена в собственность, а вторая в аренде. Горожане боялись, что на них построят многоэтажки, однако власти успокаивают саратовцев и напоминают, что по закону эти земли можно использовать только под рекреацию.

- На данный момент поднят вопрос правомерности передачи земельных участков юридическому лицу. Были ли соблюдены все процедуры? Как утверждались границы этих территорий? – спрашивает Роман Бусаргин, надеясь на внимание надзорных органов к ситуации.

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