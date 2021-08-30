Возле пруда Семхоз в Солнечном появится парк

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Возле пруда «Семхоз» в саратовском поселке Солнечный сделают парк. Об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Раньше местные жители были обеспокоены тем, что территорию у водоема могут от дать под жилую застройку. Тут городу принадлежит 21 га особо охраняемых территорий.

Саратовцы рассказали, что в конце июля собственник одного из участков у пруда показал проект застройки 25-этажными домами, торговым центром и парковкой.

- Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям – их нельзя по закону использовать под застройку. Если такие будут инициативы, надо пресекать. Этого никто не допустит, - успокоил местных жителей Володин.

После разбора проекта с саратовцами сформируют техзадание. В первую очередь водоем очистят от мусора и камышей. Потом займутся зоной отдыха возле воды.

В парке проложат тропинки, установят детские, спортивные и площадки для настольных игр.

На суд местных жителей проект представят до 1 декабря.

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