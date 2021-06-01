Саратовцы выбрали для благоустройства пруд Семхоз, парк «Липки» и сквер на проспекте 50 лет Октября

Пруд Семхоз

Подведены предварительные итоги голосования за объекты, которые будут благоустроены в Саратове и области в 2022 году. Работы пройдут по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.

Больше всего голосов получил пруд Семхоз, на втором месте — парк «Липки», а на третьем — сквер вдоль проспекта 50 лет Октября от улицы Техническая до 3-й Дачной.

Парк «Липки» Фото: Екатерина Семенова

Сквер по проспекту 50 лет Октября Фото: Ольга Симонова

Стоит отметить, что пруд Семхоз мэрия Саратова хочет передать в концессию.

В Энгельсе жители отдали больше всего голосов за благоустройство сквера у ДК «Строитель», в Балакове — за очередной этап благоустройства парка в 1-м микрорайоне, в Вольске — за сквер у памятника бойцам Волжской флотилии, в Балашове — за Центральную площадь на углу улиц Маркса и Володарского.

Окончательные итоги планируется опубликовать в ближайшее время на сайте регионального министерства строительства и ЖКХ.

Всего за объекты для благоустройства проголосовали почти 300 тыс. жителей Саратовской области.

Напомним, в проекте участвовали 178 территорий во всех 42 районах и городских округах.

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