Минздрав объяснил убыль населения в Саратовской области коронавирусом и большим числом стариков

Важным фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является активный процесс старения населения. В Саратовской области в его структуре доля пожилых граждан (старше 65 лет) на 2% выше, чем по Российской Федерации (17,5% и 15,5% соответственно); средний возраст - на 1,6 года выше среднего по России (42 и 40,4 года соответственно).

Пандемия коронавируса COVID-19 и ассоциированные с ней причины стали одними из поводов для сокращения численности населения Саратовской области. Об этом заявили в региональном минздраве, комментируя информацию об убыли населения.

Кроме этого, в министерстве указали, что в Саратовской области в его структуре доля пожилых граждан (старше 65 лет) на 2% выше, чем по Российской Федерации (17,5% и 15,5% соответственно); средний возраст - на 1,6 года выше среднего по России (42 и 40,4 года соответственно).

Рост общей смертности в регионе произошел преимущественно за счет лиц пожилого (65-74 года) и старческого (75 лет и старше) возрастов, на 19,5% (абсолютный прирост на 739 чел) и 10,8% (абсолютный прирост – 841 чел.) соответственно.

В результате за шесть месяцев текущего года смертность от всех причин оказалась выше, чем за аналогичный период 2020 года. Коэффициент смертности составил 17,6 на 1000 населения (6 месяцев 2020 г. – 14,4). По данному показателю Саратовская область занимает 11 место в ПФО и 63 место в РФ.

В минздраве отметили, что зато есть положительная динамика смертности среди младенцев и детей до 17 лет включительно. Кроме этого, коэффициент рождаемости составил 7,5 на 1000 населения, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2020 г.

- Стоит отметить, что относительные показатели рассчитываются на тысячу населения. Это позволяет сравнить данные с другими субъектами России. Это более информативные величины, по сравнению с абсолютными показателями, на основе которых можно сделать выводы об основных процессах в регионе и прогнозы на будущее. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста отличаются стабильностью, они медленно изменяются во времени на определенной территории, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Саратовской области.