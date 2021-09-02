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Общество2 сентября 2021 11:10

В первой половине 2021 года Саратовская область оказалась самым быстро вымирающим регионом России

Наталия Калинина
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За первые шесть месяцев 2021 года Саратовская область оказалась самым быстро вымирающим регионом России. Таковы данные, предоставленные Росстатом в докладе о социально-экономическом развитии России сегодня, 1 сентября.

За шесть месяцев население Саратовской области сократилось на 12 028 человек. На 20 860 умерших пришлось только 8 832 новых жителей региона. Миграционная убыль населения в регионе также крайне высокая, незначительно опережает Саратов только Омск: 4 193 против 4 881 у «конкурентов».

Общая убыль населения за 2021 год в Саратовской области составила 16 221 человека, с этим показателем регион занимает 1 место в России. На втором — Нижегородская, где внутренняя миграция частично скомпенсировала убыль населения: 949 приехавших за шесть месяцев против 17 093 умерших жителей.

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