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Общество30 августа 2021 16:06

В Саратове уберут скандальную рекламу у собора на Музейной площади

Наталия Калинина
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Скандальная реклама

Скандальная реклама

Рекламная конструкция, закрывающая вид на Свято-Троицкий собор, будет демонтирована, — об этом сегодня сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Арбитражный суд Саратовской области признал недействительным разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на пересечении улиц Московская и Лермонтова.

Напомним, рекламный щит стал камнем преткновения уже давно. Сначала общественники посчитали, что размещенная там реклама картинг-центра неэтична: изображение стройных женских ног на щите назвали «несоответствием изображения на плакате и услуги, которую оказывает картинг-центр».

Рекламу картинг-центра убрали, однако позже на ее месте появился плакат, где изображение женской натуры уже не назовешь неуместным: около Свято-Троицкого кафедрального собора появился баннер приватного мужского клуба с изображением танцовщицы.

Теперь же городские власти решили вопрос радикально: рекламного щита не будет вообще.

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