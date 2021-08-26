Саратовский облсуд сократил Игорю Плеве срок до двух лет в колонии

Фото: Саратовский облсуд
Сегодня, 26 августа, в Саратовском областном суде было пересмотрено дело бывшего ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве. По итогу заседания ему сократили срок заключения до двух лет и назначили штраф в размере трехсот тысяч рублей.
Октябрьский районный суд ранее признал Игоря Плеве виновным в превышении должностных полномочий, а также в растрате. Его осудили на 4,5 года и запретили занимать руководящие должности на два года, а сотрудницу вуза Елену Нечаеву за пособничество в растрате приговорили к обязательным работам.
Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы. Они утверждали, что в действиях Плеве не было состава преступления. В результате Саратовский областной суд освободил Нечаеву от наказания.
Отстранение Игоря Плеве от должности отменено.
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