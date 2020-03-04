Следствие по делу Игоря Плеве завершено

4 Март 2020 2020-03-04T15:58:05+03:00

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Информация, распространенная рядом СМИ о предъявлении обвинения экс-ректору СГТУ им. Ю.А.Гагарина Игорю Плеве, не совсем соответствует действительности. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщила его адвокат Елена Левина.

- По всей видимости, люди, которые получили эту информацию из правоохранительных органов, не до конца разбираются в этом вопросе, не владеют юридической терминологией. Возбуждение уголовного дела и предъявление обвинения состоялись еще в 2018 году. С тех пор в течение почти двух лет длилось следствие. Вот сейчас оно закончено. Буквально вчера обвинительное заключение было составлено и дело будет направлено в суд после утверждения прокурором. Еще не направлено, но буквально, может, вот, на следующей неделе, после 10 марта, — рассказала Левина корреспонденту «КП-Саратов».

Она заметила, что следствием занималась ФСБ, хотя такие дела обычно в подсудности у Следственного комитета.

Левина рассказала, что в деле у обвинения по-прежнему фигурирует статья 160 УК РФ — растрата. Женщина-архивариус, которая получала зарплату в СГТУ, но при этом фактически там не работала, нанесла урон в 131 тыс. рублей. Это вменяют в вину Игорю Плеве, хотя адвокат настаивает, что как ректор Плеве не имел отношения к приему на работу этого человека.

Также в обвинении осталась статья 286 УК РФ — превышение служебных полномочий в деле о распределении квартир работникам вуза. Как это будет доказывать следствие Левина предположить не может, «это увидим в суде».

Напомним, уголовное дело было заведено летом 2018 года и тогда же Игорь Плеве был отстранен с поста ректора СГТУ решением суда по ходатайству следствия. Восстановиться через суд ему так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU