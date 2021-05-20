Игоря Плеве приговорили к 4,5 года колонии

Игорь Плеве и его адвокат Елена Левина Фото: Александр Уриевский

В Саратове Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректора СГТУ им. Ю. А. Гагарина и его знакомой.

Экс-ректора Игоря Плеве признали виновным в растрате и превышении должностных полномочий, а его знакомую в растрате.

Дело касалось построенной в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» блок-секция многоквартирного жилого дома в Саратове для обеспечения жильем молодых ученых.

В период с 2010 по 2014 годы 62-летний ректор университета распределил 18 квартир сотрудникам ВУЗа, которые не соответствовали необходимым критериям для получения жилья. Впоследствии квартиры были приватизированы, что, по мнению следствия, причинило ущерб федеральному бюджету на сумму более 24 млн рублей.

В 2016 году, как считает следствие, Плеве формально трудоустроил свою 49-летнюю знакомую с незаконной выплатой заработной платы.

Суд со следствием согласился и приговорил Игоря Плеве к 4,5 года исправительной колонии общего режима, а его знакомую — к 240 часам обязательных работ.

Приговор не вcтупил в законную силу. Защита экс-ректора уже заявила, что будет обжаловать такое решение.

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