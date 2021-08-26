Мэрия прислушалась к жителям и КП-Саратов: троллейбус «Адмирал» поставили на 15 маршрут

На маршрут № 15 вышел троллейбус "Адмирал"

Сегодня, 26 августа, на маршруте № 15 в Саратове был замечен пригодный для автономного использования троллейбус «Адмирал». Таким образом, удалось частично решить проблему с перерытыми улицами, по которым не могут проехать обычные троллейбусы.

Напомним, о том, что «Адмиралы» могли бы выручить саратовцев в случаях с объездом перерытых участков дорог, в КП-Саратов уже писали.

Вскрышные работы коммунальщиков на улице Чернышевского идут с 20 августа. Участок между Новоузенской и 2-й Садовой перекрыт, соответственно проезд электротранспорта невозможен. На все это время работа троллейбусов № 4 и 15 была прекращена. Не ходят также троллейбусы №3 и 16: из-за опасного для транспорта котлована закрыт проезд по Шелковичной, между Хользунова и 2-м Камышинским проездом.

Благодаря пригодным для автономного использования троллейбусам «Адмирал», поступившим в город при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, движение по маршруту № 15 удалось возобновить. Можно сказать, что мэрия прислушалась к жителям города и КП-Саратов. К сожалению, троллейбусы № 3 и 16 по-прежнему остаются без замены. В город в этом году уже поступили 24 новых троллейбуса «Адмирал». Помимо 15-го на маршруте №5 используются лишь 12 из них.

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