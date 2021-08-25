Погибла почти половина из высаженных деревьев на проспекте Кирова

Деревья сохнут и погибают на всем проспекте Кирова Фото: Екатерина Семенова

После детального анализа с привлечением экспертов и общественников выявлены 64 дерева, которые подлежат замене на проспекте Кирова. Недавно высаженные и погибшие саженцы заменят этой осенью.

Предложено остановиться на высадке вязов, которые смогут успешно расти в «агрессивной» городской среде, не смотря на свои недостатки, у вяза больше всего шансов прижиться на проспекте. Об этом по итогам заседания рабочей группы по вопросам экологического оздоровления Саратовской области 25 августа сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

Напомним, ранее в мэрии Саратова уже сообщали, что на проспекте Кирова из 215 высаженных деревьев в этом году уже заменили 50.

- Ранее было поручение по инвентаризации зеленых насаждений на территории трех крупных муниципалитетов (Саратов, Энгельс и Балаково). На данный момент работа не завершена нигде, что является плохим показателем. Без этого невозможно говорить о каком-то улучшении зеленых насаждений в городах, - написал Бусаргин в своем инстаграм.

Министерству природных ресурсов и экологии региона поручено разработать методику расчета компенсации при сносе устаревших деревьев, чтобы исключить факты высадки небольшого саженца взамен большого дерева.