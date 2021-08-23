Мусорный полигон в Саратове горел почти четыре дня

Жители Саратова жаловались на невыносимый запах гари

Мусорный полигон в Саратове, который горел с прошлой недели, практически потушен. Об этом 23 августа заявили в минприроды.

При этом, на законсервированном полигоне на окраине Ленинского района сохраняются очаги тления.

- Законсервированный мусорный полигон был потушен 22 августа в 18:00. Огонь локализован. На 7:00 23 августа огонь устранен, однако остаются небольшие тлеющие участки в разных местах. В связи с жаркой погодой и для того, чтобы не допустить повторного возгорания, территория находится под контролем. Собственник земельного участка, на территории которого произошел поджог, может обратиться в правоохранительные органы для поиска виновных лиц, - сообщил и.о. директора ГУП СО «Концессия» Сергей Рындин.

Следует отметить, что пожар на полигоне начался еще утром в четверг, 19 августа. Жители поселка Солнечный-2 в соцсетях жаловались на гарь и невыносимый запах.

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