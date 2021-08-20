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Происшествия20 августа 2021 15:09

Задыхающиеся горожане привлекли внимание властей к пожару на мусорном полигоне в Саратове

В Минприроды обратились к собственнику площадки
Наталия Калинина
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Солнечный район затянут дымом

Солнечный район затянут дымом

Власти обратили внимание на пожар на мусорном полигоне в Саратове. Сегодня, 20 августа, пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области обратилась к собственнику площадки.

- Собственник земельного участка, на территории которого произошел поджог, вправе обратиться в органы дознания для выяснения причины пожара и поиска виновных лиц, — сообщает ведомство.

Напомним, ранее саратовец пожаловался в социальной сети на то, что мусорный полигон в районе кирпичного завода между Солнечным и Юбилейным районами горит целый день.

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