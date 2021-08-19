Саратовцы жалуются на запах с горящего мусорного полигона

Солнечный Саратов

Сегодня вечером, 19 августа, в паблике Солнечный Саратов появилось сообщение о пожаре на мусорном полигоне под Саратовом. Пользователь под ником Денис Филиппов сообщил о возгорании.

- Горит мусорный полигон в районе кирпичного завода между Солнечным и Юбилейным районами. Запах стоит жуткий. Пожар продолжается с пяти утра. Фото сделано утром, - пишет горожанин и другие саратовцы в комментариях признаются, что сегодня тоже страдают от запаха гари. На предоставленных снимках действительно видно, что район затянуло густым дымом.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщили, что в Ленинском районе Саратова на 2-й Гуселке горел мусор. Площадь пожара на несанкционированной свалке достигла 500 квадратных метров.

Серьезной остается и ситуация в Ершовском районе, где площадь пожара на природе достигла двух тысяч метров.

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