Роман Бусаргин: под Ершовым сейчас три очага пожара

Пожар в Ершовском районе

Сегодня, 19 августа, в Ершовском районе продолжается тушение пожара в заброшенном плодопитомнике

Сигнал о происшествии поступил сегодня в 10:02. Сейчас сохраняются три активных очага общей площадью 350 квадратных метров, присутствует сильное задымление. Всего пожаром было охвачено две тысячи квадратных метров. Для борьбы с распространением огня сделана опашка минеральной полосы шириной 24 метра. Сгорело единственное строение на территории не действующей пилорамы, его площадь составила 15 квадратных метров.

На месте работают 64 сотрудника пожарных службы и областной службы спасения, задействовано 17 единиц техники.

Скорость ветра не превышает 3 м/с, поэтому огонь не распространяется.

- Ситуация под особым контролем. Угроза для населенных пунктов отсутствует, - рассказал Роман Бусаргин.

Сохраняются три очага

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