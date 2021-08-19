Заброшенные сады под Ершовом горят уже несколько часов

На окраине города произошел природный пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 19 августа, на окраине Ершова Саратовской области продолжают гореть заброшенные сады. Напомним, сигнал об огне в региональном МЧС получили в 10:05.

В садах отдельными очагами горят трава и посадки. Угрозы населению нет, сотрудники администрации провели опашку.

Горит сухая трава Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В 13 часов группировку усилили до трех пожарных расчетов, сотрудников облспаса и 12 единиц техники администрации.

В 15 часов огонь локализировали до двух гектаров.

Огонь локализовали до двух гектаров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- Внимательно слежу за ситуацией с возгораниями в Ершове. Постоянно на связи с районом. Насколько знаю, угрозы жилым домам нет, выгорают заброшенные сады. Для ликвидации пожара стянуты все силы. Лето для района непростое – давно не было дождей и стоит сорокаградусная жара. Поэтому угроза возгораний высокая. Важно, чтобы каждый помнил об этом и был предельно осторожен, - прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы Николай Панков.

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