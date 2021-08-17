Следователи опросили Николая Бондаренко по поводу массовой драки на Чернышевского

Кадр из сюжета РЕН-ТВ

Расследование массовой драки на Чернышевского привело правоохранителей к депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко. Предположительно, в столкновении участвовал его знакомый, ранее судимый Фаик Мамедов.

Напомним, инцидент произошел 10 августа на остановке у микрорайона Улеши. Видео с места событий сняли очевидцы. По имеющимся данным, в драке участвовали около 50 человек, а также слышно было около четырех выстрелов. Конфликт начался якобы из-за семейной ссоры.

Как сообщает «РЕН ТВ», Фаик Мамедов – хороший знакомый Николая Бондаренко, он присутствовал на его встрече с избирателями. На месте драки был замечен автомобиль Мамедова. И его и Николая Бондаренко опросили следователя.

Напомним, ранее Николай Бондаренко попал в поле зрения СМИ в связи с другим криминальным инцидентом. Его товарища 29-летнего депутата Мелеузовского (Башкирия) горсовета от КПРФ Александра Котелевского заподозрили в жестоком убийстве инвалида. Внимание общественности также привлекал нескромный отдых саратовского депутата. Видео с празднования 1 мая в Ставропольском крае опубликовано в федеральных Telegram-каналах.

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