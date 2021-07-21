Отдых депутата Бондаренко «на широкую ногу» зафиксирован на видео

Общественность обратила внимание на отдых депутата Саратовской облдумы от партии КПРФ Николая Бондаренко.

Видео с празднования 1 мая в Ставропольском крае опубликовано в федеральных Telegram-каналах.

На записи видно, как Бондаренко танцует. В каналах пишут, что депутат оставил в заведении 100 тысяч рублей.

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