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Политика21 июля 2021 14:59

Отдых депутата Бондаренко «на широкую ногу» зафиксирован на видео

Народный избранник потратил за один вечер 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Депутат Бондаренко отмечает первомай
Видео из федерального Telegram-канала

Общественность обратила внимание на отдых депутата Саратовской облдумы от партии КПРФ Николая Бондаренко.

Видео с празднования 1 мая в Ставропольском крае опубликовано в федеральных Telegram-каналах.

На записи видно, как Бондаренко танцует. В каналах пишут, что депутат оставил в заведении 100 тысяч рублей.

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