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Вчера, 8 августа, СУ СК республики Башкортостан рассказал подробности зверского убийства, произошедшего в городе Мелеуза. 29-летнего депутата Мелеузовского (Башкирия) горсовета от КПРФ Александра Котелевского подозревают в жестоком убийстве инвалида. Задержанный был хорошим знакомым Николая Бондаренко.
По версии следствия, кровавая драма разыгралась ночью с 4 на 5 августа 2021 года. Подозреваемый и его 38-летний знакомый распивали спиртное около мастерской последнего. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Под влиянием паров алкоголя, депутат стал избивать инвалида. От множественных травм мужчина скончался. Эксперты сообщают, что у него был проломлен череп и сломан позвоночник. У погибшего остались двое детей.
Обвиняемый вину не признал. Александр Котелевский – хороший знакомый саратовского коммуниста Николая Бондаренко. Они записывали совместное обращение к избирателям и делились планами партии на будущее.
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