Поселок и десятки улиц в Саратове остались без холодной воды

Сегодня, 15 августа, ещё в двух районах Саратова отключили холодную воду. За сегодня в городе произошли уже девять порывов на коммуникациях «КВС».

Во Фрунзенском районе для ремонта на Шелковичной, 170 до 17 часов не будет воды в домах №№168, 170, 172, 174 и 165.

А в Заводском для устранения повреждений на 1-м проезде Энергетиков, 7 до 7 вечера ограничили водоснабжение для жителей Заречной от Азина до Новокрекингской, Хомяковой от Азина до Санаторного проезда, Брянской от Азина до поселка Князевка, поселка Князевка, Новокрекингской, Южно-Зеленой, Санаторных и Акмолинских проездов.

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