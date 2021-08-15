Четыре аварии на саратовском водопроводе за утро

Сегодня, 15 августа, ООО «КВС» сообщило о трех новых авариях в водопроводной системе Саратова.

Первый прорыв произошел по адресу Исаева,9а. Без воды остались абоненты Исаева, 9, 9а, ул. Красногорская.

Следующий прорыв случился у дома №8 на Уфимцева. Прекращено холодное водоснабжение абонентов: ул.Уфимцева, ул.Тархова, 29, 29 а, 29 б, 29 в.

Авария на пересечении Вольской и Большой Горной оставила без воды жителей домов на Большой Горной от Чапаева до Симбирской и Вольской от Большой Горной до Посадского.

Последствия этих инцидентов обещают устранить до 20:00.

Произошло также повреждение линии водопровода по адресу 1я Аптечная, 30. Без воды остались абоненты, проживающие по адресам 1я Аптечная, Курдюмская от Вишневой до 1й Аптечной, Суворова. Возобновить подачу воды к5оммунальщики планируют к 18.00.

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