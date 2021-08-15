В трех районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 15 августа, в центре Саратова, а также в Кировском и Ленинском районах отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

Для ремонта водопровода на пересечении Вольской и большой Горной до 8 вечера ограничили водоснабжение на Большой Горной от Чапаева до Симбирской и на Вольской от Большой Горной до Посадского.

Для устранения повреждений на Рабочей, 216 до 14 часов отключили воду на 1-м и 2-м Свинцовых и 4-м Рабочем проезде, а также в домах с 174-го по 222-й на Рабочей.

А в Ленинском районе для ремонта на 3-м Московском проезде, 19 до 6 вечера ограничили подачу воды в домах №12 и 14.

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