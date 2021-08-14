За день в Саратовской области произошли три лесных пожара

В Саратовской области за сутки произошло три лесных пожара. О сохранении в регионе пожароопасной ситуации пишет в своём Telegram-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

По данным министерства природных ресурсов, пожары произошли в Марксовском (56 га), Пензенском (1,5 га) и Базарно-Карабулакском (0,7 га) лесничествах. Напомним, этой ночью в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района местные жители боялись того, что пожар перекинется на дома. Площадь этого пожара оценили в 19,7 га.

- Всего в текущем году был зарегистрирован 41 лесной пожар на площади 1126,52 га. Реальной угрозой для лесных массивов зачастую становятся несоблюдение простейших правил пожарной безопасности, игнорирование запрета на разжигание костров и неразумное отношение к природным объектам, - пишет Бусаргин.

Сообщить о лесном пожаре можно по следующим номерам:

112 – экстренные службы;

8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны;

490-516 – региональная диспетчерская служба Минприроды.

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