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Происшествия14 августа 2021 10:51

В Вязовке всю ночь горит лес. В тушении принимают участие лесхозы нескольких районов

Огонь уничтожил более 19 гектаров
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Жители Вязовки боялись, что огонь перекинется на село

Жители Вязовки боялись, что огонь перекинется на село

Этой ночью, 14 августа, в Вязовке Базарно-Карабулакского района Саратовской области начался лесной пожар.

В региональном минприроды сообщили, что огонь пришел в лес из степи в 1:30 ночи. Уточнили, что пожар низовой.

Сгорели 19,7 га леса. На данный момент пожар локализовали. На месте работают 25 человек, шесть единиц техники и средства Базарно-Карабулакского, Саратовского, Новобурасского, Балтайского и других лесхозов.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, по сведениям очевидцев, пожар начался ещё вечером. Так, одно из присланных нам в редакцию фото было сделано ещё при дневном свете.

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