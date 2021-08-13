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Происшествия13 августа 2021 22:47

Из-за лесного пожара жители Вязовки Базарно-Карабулакского района боятся сгореть

В редакцию прислали видео
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Пожар начался несколько часов назад

Пожар начался несколько часов назад

Сегодня, 13 августа, в Вязовке Базарно-Карабулакского района горит лес. Местные жители прислали в редакцию «КП-Саратов» видео с места происшествия.

На записи видно, что по верху леса идет огонь.

Селяне рассказывают, что их дома окутаны дымом. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на село.

UPD: Жители Вязовки дополнили, что горят примерно семь километров леса. По мнению селян, возгорание произошло близ села Садовка на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за жары пожар очень быстро распространился по сухой траве и перекинулся на лесной массив.

В Вязовке горит лес

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