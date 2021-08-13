Дома в Волжском районе Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 13 августа, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта на Большой Горной, 123 ограничили водоснабжение для абонентов: Б.Горная от Мясницкой до Вознесенской (нечётн), Соколовая, 44/62, М.Горная, 61/77, 40/54, Трудовой пер., 3/19.

Подвоз питьевой воды будут осуществлять по заявке районной администрации по адресу Малая Горная, 61/77.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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