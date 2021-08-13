Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 9:16

Дома в Волжском районе Саратова остались без холодной воды

Подвоз будут осуществлять по заявке администрации
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 13 августа, в Волжском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта на Большой Горной, 123 ограничили водоснабжение для абонентов: Б.Горная от Мясницкой до Вознесенской (нечётн), Соколовая, 44/62, М.Горная, 61/77, 40/54, Трудовой пер., 3/19.

Подвоз питьевой воды будут осуществлять по заявке районной администрации по адресу Малая Горная, 61/77.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальщики и мэрия превратили центр Саратова в лабиринт для автомобилистов

Перекрытые участки в комплексе с дорожными работами и жарой делают проезд по центру города адским испытанием (подробнее)

Увеличение тарифов на воду для населения Саратова продолжает требовать в судах ООО «КВС»

При этом компания вложила только половину от запланированных договором концессии 6 млрд рублей (подробнее)