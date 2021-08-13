Коммунальщики и мэрия превратили центр Саратова в лабиринт для автомобилистов

Город увяз в пробках из-за коммунальных работ. «Яндекс-карты»

Не повезло Саратову с коммунальными службами. А может быть с более широким кругом менеджеров и управленцев не повезло. О скорости ремонта коммунальных сетей сегодня высказываются каждый день и жители города и приезжие, которые видят толлько бесконечно разрытые улицы и текущие трубы. Но мало того, что в такую жару помыться не всегда невозможно, так ещё и спокойно добраться до дома уже не получится.

Каждое лето, саратовцы уже привыкли, что плановые отключения для подготовки к отопсезону приводят к созданию в городе интереснейшего квеста для автомобилистов – Саратов превращается в самый настоящий лабиринт. Даже опытный водитель не всегда сможет с первого раза понять, как проехать.

Перекрытие на Тверской Фото: Антон Угольков

Ладно бы ещё, если бы перекрывали по одному участку в разных частях города. Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию (в «Яндекс-картах» очень кстати отмечены все действующие на данный момент перекрытия), то становится ясно, что по центру Саратова проехать крайне нелегко – на момент публикации там отмечены семь (!) перекрытий. А пишут «Т Плюс» каждый раз: «объезд возможен по прилегающим/параллельным улицам». Может, и был бы возможен, если бы прилегающие и параллельные улицы тоже не перекрывали.

И это ведь ещё не всё. Энергетиками и опрессовками это одно, – да, долго, но надо, к тому же планово. Но есть же и внеплановые перекрытия. У «КВС» каждый день, по данным мэрии, десятки аварий и прорывов, причем иногда там, где дорожники недавно укладывали новый асфальт. И всё это одновременно.

Если такая ситуация складывается ежегодно, по какой причине всё это время нельзя было что-то придумать? То есть, в администрации города со 100-процентной вероятностью знают: почти все лето – это опрессовки, замена запрорных арматур, замена как магистральных, так и более мелких водопроводов. «Т Плюс» и «КВС» будут перекрывать дороги. График плановых работ у чиновников есть, им можно поделиться с дорожными организациями у которых - свой график, когда и где устраивать пробки из-за ремонта дорог. Таким образом, внезапными могут быть перекрытия в основном со стороны «КВС». Два из трех факторов дорожного коллапса известны заранее. Ну почему тогда нельзя заранее всё нормально распланировать, чтобы люди в центре города не стояли в пробках и не отправлялись в объезд по параллельным дорогам. которые этими пробками и забиты?

Коммунальные службы Саратова регулярно перекрывают дороги Фото: Антон Угольков

С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к председателю регионального правительства Роману Бусаргину:

- На самом деле согласования эти есть. Задача такая стоит и перед мэром, и перед городскими службами - проводить работы, в том числе дорожные и тротуарные, с учетом восстановления коммунальных сетей.

Действительно, следует признать, что зачастую это не получается. Обычно или из-за того, что стоит колоссальных денежных средств, но бывают и аварийные ситуации. На мой взгляд, здесь самой главной задачей мэрии Саратова, а это касается и всех городов - четкий контроль за гарантийными обязательствами. Вскрышные работы подразумевают уплотнение грунтов, проливку. Иначе потом возникает просадка, провалы, волны, это ведет к разрушению дорог. Здесь должна быть налажена работа по гарантийным обязательствам.

Бывает, что где-то провалилось. Главное – этот провал быстро устранить. А вот здесь как раз задача местных администраций за этим четко следить, - рассказал Роман Бусаргин.

Получается, в 40-градусную жару саратовцам приходится часами стоять в пробках, взмокать, проклинать всё живое и, добираясь до дома, узнавать, что воду отключили. А всё потому, что у чиновники администрации, большие проблемы с… да, в общем-то, практически со всем, но с управлением и контролем – особенно.

P.S. Напомним, коммунальные котлованы приносят проблемы не только автомобилистам и пассажирам общественного транспорта, хотя, конечно, преимущественно машины проваливаются в эти ямы. Бывали случаи, когда пешеходы падали туда – совсем недавно, 12 июня, 58-летний мужчина мужчина погиб в коммунальной яме на перекрестке Хользунова и Рабочей.

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