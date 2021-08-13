Увеличение тарифов на воду для населения Саратова продолжает требовать в судах ООО «КВС»

ООО «КВС» свои общания не выполняет, но дополнительных денег с населения хочет

После того, как стало известно о невыполнении ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» своей инвестиционной программы на 3 млрд рублей, организация выдвинула требования о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение для населения.

Сегодня, как рассказал в интервью «Комсомольской правде - Саратов» председатель правительства области Роман Бусаргин, недовложившая обещанных миллиардов организация продолжает требовать увеличения тарифов. При этом, как считают в правительстве области, если «КВС» все обещанные средства вложит в работу, собирать дополнительные деньги с саратовцев не понадобится.

- Они настаивают, в первую очередь, на увеличение тарифа для населения, объясняя это тем, что несут определенные затраты, которые не были ими экономически просчитаны, когда они входили в концессионное соглашение. Мы это считаем недопустимым. Правительство и мэрия Саратова сегодня настаивают на исполнении соглашения, потому что в рамках существующей финансовой модели, вложение всех шести миллиардов в водопроводное хозяйство Саратова приведет к исполнению соглашения. Совсем не обязательно при этом поднимать тарифы для населения, - заявил Бусаргин.

Полностью интервью с председателем правительства Романом Бусаргиным читайте сегодня, 13 августа, на сайте «КП-Саратов».