В саратовском минздраве объяснили рост смертности от коронавируса

В эти минуты в саратовском минздраве идет брифинг по вопросам коронавируса. Замминистра Денис Грайфер объяснил, почему в регионе выросла смертность от COVID-19.

По поводу увеличения смертности от коронавируса Грайфер заявил, что это связано с изменением методики подсчета, когда стали считать сюда так же тех, кого ранее относили к категории скончавшихся от иных патологий.

- Мы подошли к изменению оценки смертности. Получили новые рекомендации от минздрава, и теперь изменилось соотношение умерших от иных причин и непосредственно от коронавируса.

Кроме того, идет увеличение заболеваемости, люди перестали соблюдать масочный режим. Вирус штамма Дельта более опасен. Заболеваемость в сотни раз ниже среди тех, кто привился.

В последние дни у нас не умирало никого, кто получил вакцинацию – заявил Грайфер.

Смертность среди детей менее одного процента среди всех погибших от коронавируса. Обычно у детей выявляют коронавирус, когда проверяют всех в семье, где есть зараженный взрослый. Внешних признаков у них может не быть, болезнь дети переносят легче. Всего от ковида погибли четверо маленьких саратовцев, за минувший месяц – один.

Напомним, сегодня, 12 августа в Саратовской области вновь побит рекорд по дневным смертям от коронавируса – погиб 21 человек.

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