Смертность от коронавируса в Саратовской области снова обновила рекорд

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погиб 21 человек. Это рекорд с начала пандемии.

- Скончались четырнадцать женщин и семеро мужчин в возрасте от 58 до 90 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 погибли 1 956 саратовцев.

Также побит рекорд по смертям от коронавируса в стране. Погибли 808 человек.

Напомним, за прошедший день в регионе коронавирусом заболели ещё 254 человека.

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