Саратовские политологи: ожидаем интересные выборы в сентябре

Иван Брянцев

В Общественной палате региона сегодня, 11 августа, на заседании круглого стола эксперты обсудили презентацию доклада Фонда исследования демократии «Итоги этапа выдвижения на выборах в 2021 году».

- В докладе говорится, что 36 процентов опрошенных знают, за кого голосовать на предстоящих выборах в Госдуму. 71 процент из тех, кто определился, заявляют, что их выбор окончательный. При этом роли конкуренции на предстоящих выборах это не уменьшает, - отметил председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года Бориса Шинчук.

Выборы в сентябре будут интересными

Он рассказал о росте числа выдвиженцев по одномандатным округам: с 97 в 2016 году до 141 в 2021 году. По партийным спискам: с 256 кандидатов в 2016 году до 279 в 2021 году.

При этом 21 процент кандидатов - это молодые люди возрастом до 21 года, 15 процентов из всех выдвинутых кандидатов - женщины.

- Будет 626 видеокамер на участках, мы вместе с представителями политических партий будем наблюдать за выборами из СГЮА. Здесь будет штаб общественных наблюдателей. Мы решили, что наблюдение за участками будет идти круглосуточно, до окончательного подсчета голосов, об этом мы согласились с партийными наблюдателями. Такого не было раньше, - профессор СГЮА Иван Коновалов обозначил новизну предстоящих выборов.

Штаб общественных наблюдателей будет в СГЮА

Доцент РАНХиГС Иван Брянцев заявил, что стремления и ожидания в этом докладе, на его взгляд, немного завышены.

- Люди будут определять, сколько человек придут на выборы. Если одна партия приведет своих сторонников, то это одно количество, если две - другое и т.д. Эти выборы станут вехой в развитии. Чтобы увидеть конфигурацию, в которой будут идти выборы президента в 2024 году, какие там будут персоналии, кто проявится, а кто уйдет – нужно смотреть сейчас. У многих сегодня нет ресурсов, кроме общественного мнения, это важный момент, это конкурентное преимущество. Уходят бизнесмены, остаются профессиональные политики, вот в этом интерес этих выборов, - отметил новизну предстоящих выборов Коновалов.

Людмила Россенко, политконсультант, считает, что политическая повестка ограничена разговором о проблемах. Люди часто ориентируются на сложившиеся образы партий и политиков, а не на их реальную деятельность.

- Молодежь затрудняется объяснить, в чем различие идеологий партий, они мыслят стереотипами. Люди вообще не говорят об идеях, говорят о проблемах. Важно, чтобы избиратели захотели посмотреть хотя бы программы, документы партий, - заявила Россенко.

Эксперты сошлись во мнении, что выборы в сентябре будут в достаточной степени интересными и по-настоящему этапными.

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